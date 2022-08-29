مسن يتهم ابنيه بضربه وسبه في الشارع بالفيوم.. «قلب ولدي عليا حجر»

لم يرحما عجزه، أو يقدرا سنه، متناسين أنّه رباهما صغيرين، وأنّ لحم أكتفاهما من خيره، وبدلاً من أن يحفظاه في كبره وعجزه، اعتدى شخصان على والدهما المسن بالضرب والسب في وضح النهار على مرأى ومسمع الأهالي بإحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، انتقاماً منه لقيامه بإعطاء أموال لشقيقهما وعدم إعطائهما، متهمينه بأنّه غير عادل، فوقفا يعاقبانه بطريقة بشعة تجسيدا للمثل الشعبي «قلب ولدي عليّ حجر»، فيما تدخل المارة لإنقاذ الأب من براثن ابنيه، بينما ألقت الداخلية القبض عليهما.

شخصان يضربان والدهما

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ، بقيام شخصين بالتعدي بالضرب والسب على والدهما المسن بطريقة قاسية في وسط الشارع بقرية منية الحيط التابعة للمركز، وقيام أحد الأشخاص بالتقاط فيديو للواقعة.

الأب يحرر محضراً

وحضر الأب المكلوم إلى مركز شرطة إطسا، وتبينّ أنّه يدعى محمد محمد منصور، ويبلغ من العمر 70 عاماً، ومقيم بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا، وحرر محضراً لابنيه «رمضان»، و«سيد»، في العقد الرابع من عمرهما، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب والسب بألفاظ مسيئة.

ضبط الابنين العاقين

وتمكنت حملة مكبرة تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، وبرئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين، واعترفا بقيامهما بضرب والدهما انتقاماً من والدهما لتفريقه بينهما وبين شقيقهما في المعاملة، ومنح شقيقهما أموالاً وعدم منحهما مثله.

وحُرر محضر بالواقعة برقم 5336 إداري مركز شرطة إطسا لعام 2022، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن والغرامة عقوبة متوقعة

في سياق متصل، قال هشام الدوح عضو نقابة المحامين بمحافظة الفيوم، أنّه يعاقب كل من يقوم بعقوق الوالدين، طبقاً للمادة 309 مكرر "ب" من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، كل من تنمر أو استعرض قوته أو استغل ضعف المجني عليه، أو أساء إليه، أو تنمر عليه بقصد الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، أو حط من شأنه، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مغلظة للشقيقين

وأشار إلى أنّه يعاقب أيضاً المتهم بعقوق الوالدين، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح بين 30 إلى 100 ألف جنيه، إذا اشترك شخصين أو أكثر في الجريمة، أو إذا كان المتهم من أصول المجنى عليه، أو ممن لهم سلطة عليه، أو المتولين ملاحظته، وإذا اجتمع الظرفين معاً أي أنّ اشترك شخصين أو أكثر في التعدي وكانا من أصول المجني عليه، فإنّه يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، وإذا كرر نفس الفعل مرة أخرى فإنّه يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.