انتهاء فعاليات مبادرة «أنت الحياة» ضمن «حياة كريمة» في إطسا بالفيوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة انتهاء فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية قلهانة مركز إطسا في الفيوم، اليوم، بعد 6 أيام عمل متواصلة.

مبادرة أنت الحياة

وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد عدد من المحاضرات التوعوية بعدد أربع محاضرات توعية يوميًا ولمدة ستة أيام للسيدات في مختلف الموضوعات التي تهم المرأة مثل الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية، كما تم عقد أربع ورش عمل للسيدات للتدريب على الحرف اليدوية لمدة ستة أيام للمساهمة في شق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقد بلغ عدد السيدات المستفيدين 453 سيدة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتابعت «حياة كريمة»: تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث عمل على شقين، الشق الأول ورش عمل للأطفال بواقع خمس ورش عمل توعوية للأطفال، والشق الثاني هو محاضرات توعوية للكبار حول الإدمان والاكتشاف المبكر، بواقع 300 طفل مستفيد، ومحاضرات توعية للكبار بواقع 90 مستفيدا.

وأضافت: من جهة أخرى تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لعقد برنامج خطوة نحو الأفضل، على مدار الستة أيام بواقع 800 طفل مستفيد.

القوافل الطبية لحياة كريمة

وفيما يخص القوافل الطبية والنفسية فقد استفاد ما يزيد عن 2000 حالة متنوعة فيما بين حالات أسنان، وحالات صيدلة إكلينيكية، وحالات تحليل هيموجلوبين، وكشوفات طبية متنوعة التخصصات وتطعيم لقاح كورونا، بالإضافة إلى جلسات التوعية النفسية المقدمة من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى حالات فحص الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة، كما تم عرض مسرحية تهدف لتعديل السلوك والتعريف بحياة كريمة ومشروعاتها وتاريخ مصر، وتم عمل استعراضات مختلفة حول حياة كريمة بواقع 250 طفلا مستفيدا.

وأشارت المؤسسة إلى عقد ملتقى توظيف للشباب، على هامش المبادرة، استفاد منه في اليوم الأول ما يزيد على 150 مستفيدا.