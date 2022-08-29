مصرع شابين بطلق ناري وماس كهربائي في حادثين بمطروح

لقي شابان مصرعهما في حادثين متفرقين في محافظة مطروح، ففي الحادث الأول لقي شاب مصرعه إثر تعرض لطلق ناري في قرية رأس الحكمة التابعة لمركز ومدينة مطروح، وفي الثاني توفى شاب خلال عمله في محجر بنطاق الوحدة المحلية لقرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.

وانتقلت على الفور سيارتا الإسعاف إلى موقعي الحادثين، ونقلتهما إلى أقرب مستشفيين لمكان الحادثين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

طلق ناري بخرطوش

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الاثنين، خير الله فضل رجب، 25 سنة، من سكان قرية رأس الحكمة، 70 كم شرق مطروح، إثر ادعاء طلق ناري من الجانب الأيمن للساعد وواصل للصدر، ووصوله جثة هامدة.

مصرع شاب بماس كهربائي

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى شرق مرسى مطروح أحمد وافي بهيج، 20 سنة، من دشنا محافظة قنا، إثر ادعاء تعرضه لماس كهربائي، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

التحفظ على الجثتين

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثتين من خلال مفتش الصحة في مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتم التحفظ عليها داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعتين.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة وقوع عدة حوادث طرق عبارة عن انقلاب سيارات وتصادم أخرى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثة، والعرض على الجهات المختصة.