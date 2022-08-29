مدة اشتراك المؤمن عليه في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.. وفقًا للقانون

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المواد التي تحافظ على حق كل الفئات العاملة في التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تتكفل بها الدولة، ونظمت مواد القانون التأمين الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة ومدة الاشتراك الخاصة بهم، والشروط اللازمة للمدد وفقا للوائح والقوانين.

مدة اشتراك المؤمن عليه في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة

ونصت المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على مدة اشتراك المؤمن عليه في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يكون مدد الاشتراك تقع على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون، ويتم جبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، ويكون ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.

كما ضمت المادة شروطا أخرى لتحديد مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أن تكون المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين، ويكون ذلك بناء على طلب المؤمن عليه.

مدد المؤمن عليه يكون بقرارات خاصة

وأضافت المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن مدة اشتراك المؤمن عليه في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، أن المدد يكون بقوانين وقرارات خاصة، وذلك على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك، ويكون ذلك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

ونوهت المادة على جبر كسر المعاش المؤمن عليه، أنه يجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار إليه، وبالإضافة إلى جبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع، وذلك إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.