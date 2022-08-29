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وزيرة الهجرة: نسعى لتذليل العقبات أمام الطلاب الدارسين في الخارج

كتب:

منة عبده
05:11 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
السفيرة سها جندي خلال اللقاء

السفيرة سها جندي خلال اللقاء

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الوزارة بأبناء المصريين في الخارج؛ خاصة الجيلين الثاني والثالث، للحفاظ على الهوية المصرية، وإعادة تنمية اللغة العربية لديهم، وذلك بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر.

تحقيق التواصل مع المصريين المغتربين

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى سعي الوزارة جاهدة لتحقيق التواصل مع المصريين المغتربين الذين يواجهون المشاكل في الدول المضيفة، التي تختلف من دولة لأخرى، ومن مجتمع لآخر داخل الدولة الواحدة.

التعاون مع المجمعة التأمينية

وأوضحت أن الوزارة تسعى طوال الوقت لإطلاق مبادرات لخدمة المصريين بالخارج، وعلى رأسها إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة إثر حادث، وذلك بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها تسعى أيضا لتذليل مشاكل وعقوبات الطلاب الدارسين بالخارج، إذ أنه بالرغم من جهود ونجاحات الوزارة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والتعليم العالي والشباب والرياضة، لا تزال هناك مشاكل تسعى الوزارة لتذليلها، وعلى رأسها مشاكل الطلاب، ونحرص على تذليل العقبات التي تواجهم.

جاء ذلك خلال لقاء تعارفي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من الصحفيين مسئولي الملف، بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، بمقر الوزارة، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.