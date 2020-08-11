وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بلجنة المدرسة البريطانية: المشاركة حق دستوري

أدلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، في المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس.

وأكّدت مكرم، في تصريحات صحفية، أنَّ المشاركة حق دستوري أصيل لكل مصري، وعلى الجميع المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التى تتمّ في جو ديمقراطي كامل.

وشهدت المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على انتخابات الشيوخ في أول يوم لها، حيث يستمر التصويت في اليوم الأول حتى التاسعة مساءً.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.