السيسي يؤكد لنظيره العراقي دعم مصر الكامل في ظل الظروف الحالية

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق، مساء اليوم.

الرئيس يشدد على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم، وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار، حفاظًا على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب في المساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

الرئيس العراقي يثمن العلاقات بين البلدين

من جهته، أعرب الرئيس برهم صالح، عن خالص التقدير للرئيس السيسي، على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنًا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.