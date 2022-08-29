مجدي علام: ظاهرة حرق القمامة في مصر اختفت بسبب مصانع إعادة التدوير

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن الزيادة السكانية والعشوائيات أدت لظهور مايعرف بـ«عزب جامعي القمامة» بعدما كانت القاهرة من أجمل مدن العالم، مضيفا أن الوضع تطور حاليا في إدارة ملف المخلفات الصلبة.

مصر لديها ما يقرب من 38 مليون طن يوميا من المخلفات المنزلية

وأضاف «علام»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر لديها ما يقرب من 38 مليون طن يوميا من المخلفات المنزلية، بالإضافة للمخلفات الزراعية التي تنتج في المواسم الرزاعية، وكانت تحرق مش قش الأرز ولكن حاليا أصبح لدينا مصانع إعادة التدوير التي تعيد تدوير جميع أنواع المخلفات، مشيرا إلى أنه يجب التعاون بين الأفراد والحكومة لفصل المخلفات المنزلية للمساعدة في توزيعها بشكل سريع على المصانع.

«علام»: ظاهرة حرق القمامة اختفت

وأشار الدكتور مجدي علام، إلى أن وزارة البيئة، بذلت جهود كبيرة منها توفير مهنة رسمية لجامعي القمامة، مضيفا أنه الآن اختفت ظاهرة حرق القمامة والمخلفات لوجود استفادة مباشرة منها وأصبح طن قش الأرز يبلغ 500 جنيها، وانتشرت مصانع إعادة التدوير بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

المخلفات تحولت إلى قيمة مضافة

وأكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن المدن والقرى تجمع المخلفات من خلال جميعة رسمية تهتم بهذا الأمر، وانخفضت ظاهرة حرق القمامة بنسبة 85%، وتحولت المخلفات إلى قيمة مضافة يبحث عنها الجميع، موضحا أن مبادرة «افصلها» التي انطلقت منذ 2017 حققت نجاحا كبيرا وسهلت توزيع القمامة على من يجمعها ومن ثم تتحول إلى المصانع بشكل أسرع.