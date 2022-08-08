برنامج المناخ العالمي: زراعة 100 مليون شجرة رئة جديدة لمصر ومصنع للأكسجين

علّق الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، على المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة للتحضير لقمة المناخ في شرم الشيخ، قائلا إن المبادرة مفاجأة سارة للشعب المصري، والمتخصصين في البيئة نظرا لدعواتهم بضرورة التشجير ونجحوا في فترة من الفترات في ذلك، وجرى تشجير مليون شجرة، بينما المبادرة الرئاسية تدعو لزراعة 100 مليون شجرة تعني أن كل مواطن ستكون له شجرة.

عملية صحية لتحسين الطقس

وأضاف «علام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة في مصر تمثل رئة جديدة لكل مواطن، ومصنع للأكسجين ملاصق لكل فرد، لأن أي مكان سيكون به شجرة تمتص الكربون، وهي عملية صحية من الدرجة الأولى لتحسين حالة الطقس.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك أولويات للمناطق الفقيرة والصحراوية وشديدة الحرارة، مقترحا بأن تبدأ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة من محافظة أسوان والوجه القبلي نظرا للحرارة الشديدة بها، ثم تتخذ من مسار نهر النيل وفروعه، حيث ستتوافر الموارد المائية دون الحاجة لعمل شبكات ري.

المدن والمناطق الصناعية لها الأولوية

ولفت إلى أنه يوجد 26 ألف كم قنوات وترع، إذا جرى زراعتها بأشجار ستتخطى عدد الأشجار 100 مليون، ومصدر المياه قريب منها وبالتالي ستوفر التكلفة، إلا فقط في المدن والمناطق الصناعية، التي يجب أن تكون هي الأخرى لها الأولوية، وأن تحيط بها أحزمة خضراء للتخفيف من أي آثار تلوث صادرة من هذه المناطق سواء في شبرا الخيمة أو كفر الدوار أو حلوان.

وتابع: «أعتقد أنه يجب مشاركة تلاميذ المدارس في حملة زراعة 100 مليون شجرة، ليعرفوا حب الأشجار والنباتات من الصغر، ويزرع في مدرسته شجرة باسمه، وهناك تجرب أجريناها مع اليابانيين ناجحة للغاية حتى هذه اللحظة، ويأتون في المزرعة التابعة لوزارة الزراعة في وادي النطرون يتأكدون من الشجر المكتوبة باسمهم ما زالت تروى».