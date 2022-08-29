مستشفى النجوم.. فنانون يمرون بأزمات صحية أبرزهم عبد الله مشرف

شهدت الأيام القليلة الماضية إصابة عدد من الفنانين بوعكات صحية مفاجئة؛ ليترددوا على المستشفيات، وبعضهم دخل العناية المركزة، وانتابت مُتابعيهم حالة من القلق، إذ خرج بعضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لطمأنة جمهورهم على تطورات حالتهم الصحية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين يمرون بوعكات صحية، وهم:

عبد الله مشرف

أصيب الفنان عبد الله مشرف، الأسبوع الماضي، بجلطتين في اليد اليسرى، وكذلك انسداد بالشرايين لينتقل إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إذ جرى احتجازه بالعناية المركزة لعدّة أيام حتى عاد لمنزله مُجددًا، ليستكمل رحلة العلاج لحين التماثل للشفاء بشكلٍ عام، لا سيما أن الفريق الطبي المُعالج له نصحه بعدم التعرض للاجهاد، وذلك حسبما صرح شريف عبدالقادر، زوج ابنته، لـ«الوطن».

محمد ثروت

يواصل المطرب محمد ثروت، رحلة العلاج منذ إصابته بجلطة في القلب قبل أسابيع، إذ سافر مؤخرًا إلى النمسا لإجراء جراحة دقيقة في القلب، بعد أن نصحه الفريق الطبي المُعالج له بالقاهرة بالسفر إلى هناك، نظرًا لتوفر المعدات والأجهزة اللازمة لذلك.

وطمأن نجله أحمد ثروت، الجمهور، على الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنّ الحالة تشهد تحسنًا كبيرًا، لكن موعد عودته للقاهرة لم يحدد بعد.

صلاح رمزي

لا تزال الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، حرجة للغاية، إذ لم تشهد تحسنًا إطلاقًا منذ دخوله العناية المركزة قبل أيام.

وطالب شريف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، الجمهور بالدعاء لشقيقه لحين تماثله للشفاء والخروج من المستشفى.

أميتاب باتشان

أصيب الفنان الهندي أميتاب باتشان بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وكشف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن إصابته، مطالبا كل من خالطوه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهم.