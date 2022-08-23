نجل الفنان محمد ثروت عن الحالة الصحية لوالده: «هيفضل في المستشفى حتى التعافي»

كشف أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، عقب خروجه من غرفة العمليات منذ قليل، قائلا إن والده أجرى عملية جراحية دقيقة في القلب، على أيدي الطبيب الخاص به بدولة النمسا، وكانت هذه العملية آخر مرحلة في علاجه، بعد أن أجرى عملية جراحية أخرى في يونيو الماضي.

الاستمرار في النمسا لأسابيع

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العملية تمت بنجاح «فاق وبيتكلم معانا»، لكنه سيحتجز في المستشفى تحت الرعاية،حتى يتأكد الطبيب من تعافيه نهائيا.

وأشار إلى أنه يظل مع والده في دولة النمسا لأسابيع من أجل الاطمئنان على صحته، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

عملية جراحية في القلب

ونشرأحمد ثروت منذ قليل، صورة لوالده بالمستشفى بعد إجرائه العملية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا».

وأضاف:«بشكر كل الناس اللي سألت عليا وعلى والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون».