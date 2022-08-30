وزير التعليم: نسعى لرفع قيمة الحصة الإضافية للمعلم من 3.80 لـ20 جنيها

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مقابل الحصة للتربويين لمن هم خارج وزارة التربية والتعليم، ويعملون بالحصة تقدر بـ20 جنيهًا ولمن هو داخل الوزارة تحسب الحصة الإضافية ب 3.80 جنيه، موضحًا أنه تم رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لزيادة مقابل الحصة للتربويين لتكون بـ20 جنيهًا، وهذه الزيادة تمثل زيادة في رواتب بعض المعلمين الذين يقومون بحصص زائدة عن المخصصة لهم.

لا يصح الاستعانة بمدرسين غير حاصلين على كليات التربية

وأضاف «حجازي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنّه لا يجب أو يصح أن يتم الاستعانة بمدرسين غير حاصلين على كليات التربية للتدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم، موضحًا في الوقت ذاته أنّه ستكون هناك فترة مشاهدة داخل المدرسة من خلال مشاهدة المدرس الذي يقوم بشرح المادة عبر فلاشة من خلال شاشة عرض، عبر تواجد مدرس مع الطلاب لتوضيح آلية الشرح، وهذا النظام سيبدأ العام الجاري من خلال القناة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

أسباب تأجيل المدارس لـ1 أكتوبر المقبل

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الطلاب سيقومون بالاستماع ويقوم المدرس بالتعليق، ومراجعة ما لم يستوعبه الطلاب من أجل شرحه مرة أخرى، فالطالب يمكنه سماع الدروس المدرسية مرة أخرى في المنزل من أجل ثقل مهاراته، وتلاشي العيوب وتقوية المهارات لديه، مفسرًا تأجيل المدارس لـ1 أكتوبر المقبل لعدة أسباب، من بينها والهدف الأساسي منه حدوث ارتياح في الأسرة المصرية، فأولياء الأمور وأساتذة التربية والمعلمين شركاء وجزء لن يتجزأ من التطوير.