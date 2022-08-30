الجنايات تستكمل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية دمياط الإرهابية» اليوم

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دمياط الإرهابية».

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.

استكمال المرافعة في قضية «خلية دمياط الإرهابية»

وأجلت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية، إعادة المحاكمة لجلسة اليوم الموافق 30 أغسطس، وذلك لاستكمال المرافعة.

حكم غيابي بالإعدام

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا ضد المتهم إسلام عصام الدين السيد السيد العزب، لانضمامه مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهم، نسبت له تهمة «استهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، لاعتناقهم أفكارًا تكفيرية».

وقررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 20 متهمًا في قضية خلية دمياط الإرهابية للمفتى وهم: «خلاد مصطفى، عبد الوهاب فريد، إسلام عصام، عبدالحميد السيد، محمد السيد، عبدالرحمن محمود، أحمد عز الدين، حمادة على، عمرو نبيل، عبدالرحمن محمد، أحمد جمال، محمد إبراهيم عبدالكريم، محمد إبراهيم، صلاح علي، مصطفى ممدوح، محمد إبراهيم، أحمد حامد، أسامة البدرى، وأحمد عز الدين».