اليوم.. إعادة محاكمة متهم في «خلية دمياط الإرهابية» بعد حكم غيابي بالإعدام

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية دمياط الإرهابية»، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

وأجلت هيئة المحكمة في جلسة سابقة، إعادة المحاكمة لجلسة اليوم الموافق1 أغسطس، وذلك لضم شهادة ميلاد المتهم وحضور الباحث الاجتماعي.

التهم الموجهة للمتهمين

وصدر ضد المتهم إسلام عصام الدين السيد السيد العزب، حكم غيابي بالإعدام شنقا، لانضمامه مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ونسبت النيابة للمتهمين عدة تهم منها «استهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، لاعتناقهم أفكارًا تكفيرية».

جنايات القاهرة

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إحالة 20 متهما في قضية خلية دمياط الإرهابية للمفتى وهم: «خلاد مصطفى، وعبد الوهاب فريد واسلام عصام وعبد الحميد السيد ومحمد السيد وعبد الرحمن محمود وأحمد عز الدين وحمادة على وعمرو نبيل وعبد الرحمن محمد واحمد جمال ومحمد ابراهيم عبد الكريم ومحمد إبراهيم وصلاح على ومصطفى ممدوح ومحمد ابراهيم وأحمد حامد وأسلحة البدرى وأحمد عز الدين».