أسعار الـ«اللانش بوكس» قبل بدء الدراسة.. تبدأ من 58 جنيها وتصل إلى 1750

قبل بدء الدراسة تبدأ الأمهات رحلة البحث عن مستلزمات العام الجديد واحتياجات أبنائهن ومن أبرز تلك الاحتياجات الـ«اللانش بوكس»، والذي يعمل على الاحتفاظ بالطعام والوجبات التي تحضرها الأمهات لأولادهن لتناولها عند الذهاب للمدارس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز أسعارالـ«اللانش بوكس» في الأسواق، وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الـ«اللانش بوكس»

حافظة طعام «لانش بوكس» بالكهرباء وتعمل على حفظ الطعام طازج وساخن 40 وات بسعر يصل إلى 143 جنيها.

«لانش بوكس»، مكون من ​​5 أقسام مع وعاء فواكه الزبادي للأطفال خالي من مادة البولي بروبيلين لكي تكون آمنة على الأطفال بسعر يصل إلى 188 جنيها.

«لانش بوكس» 4 أقسام صندوق غداء مع شوكة ملعقة وسكين، سعة 5 لترات، بسعر يصل إلى 195 جنيها.

«لانش بوكس» مكون من بنانة 1 لتر بسعر يصل إلى 58 جنيها.

«لانش بوكس» مقسم 3 عيون بسعر يصل إلى 69 جنيها.

«لانش بوكس» متعدد الأقسام بسعة 2 لتر بسعر يصل إلى 107 آلاف جنيه.

«لانش بوكس» مقسم سعة 1 لتر من تابروير بسعر يصل إلى 273 جنيها.

«لانش بوكس» من لوك أند لوك، مقسم إلى 4 قطع مع حقيبة رمادية بسعر يصل إلى 421 جنيها.

«لانش بوكس» عازل 1500 مل مع 4 خانات، مع معلقة وعيدان طعام ووعاء وبطانة من الستانلس ستيل، بسعر يصل إلى 350 جنيها.

«لانش بوكس» بلاستيك للوجبات الجاهزة بـ3 اقسام سعة 1.4 لتر من سيستيما، بسعر يصل إلى 363 جنيها.

صندوق بينتو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ملعقة، وعزل حراري ومقسم إلى 4 أقسام بسعر يصل إلى 400 جنيه.

«لانش بوكس» مع وعاء زبادي 1.76 لتر من سيستيما بسعر يصل إلى 599 جنيها.

«لانش بوكس» بينتو مزين بطبعة سمك القرش من 5 فتحات مصنوع من مواد آمنة للطعام مقاوم للتسرب وخال من البيسفينول بسعر يصل إلى 1750 جنيها.