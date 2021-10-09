6 طرق لـ«اللانش بوكس».. حضري لطفلك فطار قيمته الغذائية عالية وتكلفته قليلة

تحتار الأمهات مع بداية العام الدراسي خلال تحضير وجبة الفطار لطفلها، فمكونات «اللانش بوكس» يجب أن تكون مختلفة ومتنوعة حتى لا يشعر الطفل بالزهق، كما يجب أن تكون غنية بالبروتينات والأملاح والمعادن والفيتامينات اللازمة لبناء جسم الطفل ورفع قدرته على التحصيل الدراسي، ووقايته من الأمراض، فكيف يمكن للأمهات تحقيق هذا التوزان مع إعداد «لانش بوكس» منخفض التكلفة في نفس الوقت.

الدكتورة مروة شعير باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، تقدم عبر «الوطن» قائمة متنوعة من الأطعمة أو الوجبات الشهية للأطفال منخفضة التكاليف ومرتفعة القيمة الغذائية، التي يمكن لكل أم الاستعانة بها مع انطلاق العام الدراسي.

قائمة لوجبات مدرسية منخفضة التكاليف

- 2 ساندوتش جبنه قريش بالفلفل الأخضر وشرائح الزيتون + شرائح خيار وجزر + ثمرة برتقال أوجوافة + زجاجة مياه.

- ساندوتش بلح بالسمنة + ساندوتش فول + ثمرة برتقال + شرائح جزر وحفنة فيشار + زجاجة مياه.

- ساندوتش تونة بالبطاطس + ساندوتش جبنة شيدر+جوافة وتمر + شرائح خيار وثمرة موز+ زجاجة مياه.

- ساندوتش طعمية مع معلقة طحينة وخس + ساندوتش جبنة بيضاء بالفلفل الأخضر+ شرائح جزر وخيار + ثمرة فاكهة + زجاجة مياه.

- بطاطا مشوية واحدة كبيرة + فيشار + سندوتش فول + خيار وجزر وثمرة جوافة + زجاجة مياه.

- ساندوتش حلاوة طحينية + ساندوتش جبنة شيدر بشرائح الفلفل والخس + ثمرة موز+ زجاجة مياه.

انطلاق العام الدراسي في المحافظات

وانطلق العام الدراسي ابتداءً من اليوم السبت، وفتحت المدارس أمام الطلاب في 12 محافظة: «بني سويف، أسيوط، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، الفيوم، المنيا، قنا، شمال سيناء، كفرالشيخ، الأقصر، أسوان،»، على أن تطلق الدراسة في باقي المحافظات ابتداء من غدِ الأحد، وسط تأكّيد من وزارة التربية والتعليم، أنَّ المدارس استعدت لاستقبال نحو 23 مليون تلميذ وتلميذة.

وأكّد مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ التشديد على تسجيل الحضور والغياب يوميًا، للطلاب والمعلمين، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، فضلًا عن فرض الانضباط الكامل للحد من أي فوضى تنتج عن التكدس.