تخريج 100 متعافٍ من المخدرات بمركز «العزيمة» في مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدور العظيم والفاعل لمركز العزيمة والتأهيل التابع لوزارة التضامن في مطروح، والذي يعتبر إضافة مشرقة للخدمات العلاجية بتميزه وتفرده، مع ما يقدمه من رعاية ويحمله من مهمة إنسانية وسامية من أجل علاج وتعافي شبابنا من الإدمان، مع تأهيلهم صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا من خلال مدربين ومعالجين.

دفعة جديدة من المتعافين

وشارك محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بحفل تكريم دفعة جديدة من المتعافين بمركز علاج الإدمان «العزيمة»، جرى فيها تكريم 100 شاب من المتعافين بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفتحي الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح والدكتورمحمد زهدي المدير العلاجي بمركز العزيمة واللواء حسن الأنصاري مدير المركز.

المحافظ يؤكد تقديم الدعم المطلوب

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بتقديم الاحتفالية من خلال أحد المتعافين، مؤكدًا تقديم كافة الدعم والتيسيرات لأعمال المركز، موجهًا التحية لوزارة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالصندوق وكذلك لجميع المتعافين الذين استطاعوا بعزيمتهم وإصرارهم العودة للمسار الصحيح وحياتهم الطبيعية وتخطيهم لتلك المحنة، ليعود الأمل إليهم من جديد، مع تأكيد اهتمام الدولة بالشباب والحفاظ عليهم، وهي ولا تبخل أبدًا بأي جهد من أجلهم والحفاظ عليهم، مؤكدًا أن التنمية والنهوض بالوطن لن يكون إلا بسواعد شبابه وعقولهم وهم جنوده المدافعين عنه في الشدائد لا تهزمهم أي عقبات أو محن.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق عن شكره لجهود دعم محافظة مطروح لمركز العزيمة ومرحبا بعودة 100 شاب لمجتمع من جديد، مشيدًا بجهود فريق العمل، والحرص على الحفاظ على المكان واستدامة تقديم الخدمة على أعلى مستوى مع تقديم العلاج المجاني كرغبة حقيقية وقوية للدولة لتقديم العلاج لأبنائها وفق المعايير الدولية، مع زيارات وفود دولية للمركز والإشادة ببرامج العلاج والجودة بداية من الإعلان عن الخدمة والخط الساخن 16032 وبرنامج العلاج حتى نهايته، كعملية تتواكب مع جهود الدولة لبناء الإنسان والاستثمار في البشر وعودتهم.