تفاصيل الحملات التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة

كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تفاصيل الحملات التوعوية للصندوق داخل الحدائق العامة، موضحًا العمل على شقي الوقاية والعلاج بأشكال وآليات مختلفة، وتكون متجددة ومتعددة، فالحملات التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة هي مبادرة جديدة تم إطلاقها بداية الصيف في الأماكن المفتوحة ببعض المحافظات، مثل كورنيش النيل والحدائق العامة والمتنزهات التي تعتبر متنفسًا للأسر المصرية على مستوى نهر النيل بالكامل.

ضرورة التواجد مع الأسرة في الأماكن المفتوحة

وأضاف مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الصندوق رأى ضرورة التواجد مع الأسر في تلك الأماكن المفتوحة من أجل توصيل الرسائل للأسر، موضحًا أن المبادرة الأخيرة تستهدف الأطفال في الشريحة العمرية من 9 سنوات وحتى 12 سنة أو 13 سنة، وهي السن الحرجة التي يتشكل فيها وجدان الطفل واتجاهاته وقيمه وعاداته بشكل أكبر.

جذب الأطفال للحملة بالطرق والأشكال المختلفة

وتابع مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الحملات التوعوية تستهدف جذب الأطفال للحملة بالطرق والأشكال المختلفة التي تجذب انتباههم، ويتم توصيل المعلومات لهم عن طريق الألعاب التفاعلية وتوزيع هدايا بسيطة لتكون ذكرى في عقولهم إلى ما لا نهاية، والدليل على ذلك تذكر الأطفال للحملة حال مرور الحملة عليهم مرة أخرى في مدارسهم، فالحملة تعمل بشكل علمي ومنهجي.