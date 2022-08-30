أمانة المراكز الطبية المتخصصة تدرب صيادلتها على «اقتصاديات الدواء»

احتفلت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إحدى هيئات وزارة الصحة والسكان، بتخريج الدفعة الأولى من التدريب الموسع للصيادلة على «اقتصاديات الدواء»، بما يتيح اختيار الدواء المناسب للمريض، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة له، باستهلاك «مُرشد».

يأتي ذلك في إطار توجهات «الجمهورية الجديدة»، لدعم التعليم الطبي المستمر، وتوسيع آفاق أطقم المنظومة العلمية كلها، لأداء واجبها تجاه المريض المصري بأفضل صورة ممكنة.

عبدالرحمن: المشاركة في الدورة التدريبية فاقت التوقعات

وقال الدكتور وليد عبدالرحمن، مدير إدارة التفتيش الصيدلي والصيادلة بـ«أمانة المراكز»، إن المشاركة في الدورة التدريبية فاقت التوقعات، إذ انتظم فيها عدد كبير من الصيادلة العاملين بمستشفيات الأمانة بكل انضباط وتركيز، مؤكدا أن التدريب نموذج للتعاون الفعال بين مؤسسات الدولة ممثلة في «أمانة المراكز»، والقطاع الخاص ممثلاً في شركة «إيفا»، لدعم المنظومة الصحية بمصر.

وأوضح «عبدالرحمن»، في كلمته على هامش حفل التخريج، أن أكثر من ثلث الصيادلة المشاركين في التدريب حصلوا على مجموع أعلى من 95% في اختبارات الدورة، منهم 28 صيدلي حصلوا على 100%، ما يؤكد المستوى المتميز للتدريب.

فيما قالت الدكتورة نهى حامد، مسئول التموين الدوائي ووحدة اقتصادية الدواء بـ«أمانة المراكز»، إن الدورة تميزت بحضور صيادلة من مختلف المحافظات التي تعمل بها «الأمانة»، بما يساعدهم على اختيار المنتج الصيدلي بشكل سليم، وباستهلاك يحقق العائد المرجو بتحسن حالة المريض وشفائه في أسرع وقت ممكن.

أهمية توطين العلم وتطبيقاته

من جهته، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، الراعية للتدريب، إن دعم الشركة لهذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار إيمانها بدور العلم للعالم، وللمرضى، وكدور وطني لـ«إيفا»، كإحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة.

وأضاف «أرمانيوس»، في كلمته خلال تخريج الدفعة، أن إيفا مؤمنة بأهمية توطين العلم وتطبيقاته، حيث يعتبر توطين المستحضرات الصيدلية إحدى ملفات «الأمن القومي» الهامة للدولة.