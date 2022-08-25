عصر الجامعات الأهلية.. تعليم «الجمهورية الجديدة» بجودة المعايير الدولية

البحث عن تعليم جيد وبجودة عالية يضمن فرصة جيدة في سوق العمل، إذ أن البعض قد يفكر في «الهجرة» عقب الحصول على شهادة الثانوية العامة مباشرة مهما كانت المصروفات الدراسية وتكلفة السفر، وهو ما انتبهت له الدولة شكلاً وموضوعاً بعد إعلان «الجمهورية الجديدة» فلا شيء ينقصها هنا، لديها طالب مميز وإرادة تمكّنها من تنفيذ ما تحلم به كبرى الدول، فقررت إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة لتعليم جامعي بجودة تضاهي المعايير العالمية.

ما هي الجامعات الأهلية الجديدة وما سبب إنشائها؟

الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وتدعمها الدولة بتحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب وتوظف مصروفات الطلاب في تشغيل الجامعة بكفاءة وتحقيق جودة العملية التعليمية، فضلاً عن عقد شراكات مع جامعات أجنبية ومنبثقة عن الجامعات الحكومية.

تشمل هذه الجامعات جامعة أسيوط الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنوفية الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة بنها الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وتستقبل هذه الجامعات الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد 2022-2023.

الدولة اتجهت الدولة إلى إنشاء لتقديم خدمة تعليمية متميزة تُواكب جامعات الجيل الرابع والتوسع في البرامج الجديدة البينية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية، وفق ما ذكرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

منصور حسن: برامج الجامعات الأهلية من الجيل الرابع

يوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، لـ«الوطن»، فكرة برامج الجامعات الأهلية الجديدة، قائلاً: «هي برامج تخصصية بينية تواكب احتياجات سوق العمل وتخرج عن الإطار التقليدي في التعليم الجامعي في مختلف المجالات العلمية التطبيقية والنظرية أيضاً لأنها نابعة من برامج الجيل الرابع».

وفسّر الدكتور هابي حسن، المستشار الهندسي بجامعة حلوان الأهلية، آليات إنشاء برامج الجامعات، قائلاً: «البرامج في الجامعات الأهلية الجديدة حتى وإن تشابهت في بعض الأسماء لكن طبيعة التدريس تختلف تماماً من برنامج لآخر ومن جامعة لأخرى لأن كل جامعة تحرص على تقديم أفضل جودة تعليمية كما أنَّ الجامعات الأهلية موزعة بشكل يخدم نطاق كل محافظة ومن ثم تسهم في تطوير التعليم بشكل كبير».

هابي حسن: تقدم أفضل جودة تعليمية

وأضاف المستشار الهندسي بجامعة حلوان الأهلية لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات الأهلية تسهم في توطين التعليم والبحث العلمي، وتخلق تعليم متميز يوازي تعليم كبرى الجامعات الدولية وبأسعار مناسب للمجتمع المصري، موضحاً أنَّها تسهم في إيجاد قاعدة تعليمية وبحثية من خلال برامجها المميزة.

لم تأت برامج الجامعات الأهلية من فراغ بل من دراسة واقعية أجرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضح أبعادها المستشار الهندسي بجامعة حلوان الأهلية قائلًا: «الدراسة تمت على أرض الواقع ومعرفة احتياجات سوق العمل ليس المحلي فقط بل الإقليمي والدولي، وبالتالي تم إنشاء البرامج على أساس نتائج هذه الدراسة والهدف النهائي هو تخريج طلاب قادرين على العمل في مصر وخارج مصر».

أيمن الباز: تسهم في سد الفجوة للالتحاق بالمرحلة الجامعية

الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة «لويفيل» وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، يرى أنَّ التوسع في الجامعات الأهلية هو السبيل لسد الفجوة بين عدد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمرحلة الجامعية والسعة الاستيعابية للجامعات الحكومية وذلك مع التزايد الكبير في التعداد السكاني.

وأكّد «الباز» لـ«الوطن»، أنَّ بناء جامعات أهلية جديدة يعني بنية تحتية متكاملة متطورة وإدخال أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة عالمياً بما يخدم احتياجات سوق العمل ويوفر تعليم على مستوى متميز للطلاب، موضحاً أنَّها تسهم في تطوير التعليم الجامعي في مصر.

برامج الجامعات الأهلية

تتنوع برامج الجامعات الأهلية الجديدة لتخدم عملية التعليم وتسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل الذي تغيرت ملامحه بشكل كبير سواء الداخلي أو الخارجي، وهي برامج جديدة ومستحدثة غير البرامج التقليدية منها على سبيل المثال برامج هندسة الميكاترونكس وهندسة البناء والتشييد والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واللغويات الحاسوبية وعلوم البيانات وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي والمعزز والتسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية والميكاترونيك ونظم معلومات الأعمال والدراسة باللغة الإنجليزية وهندسة الأنظمة الذكية والعمارة والتصميم البيئي.