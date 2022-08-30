محافظ بني سويف يحيل واقعة تزوير بيانات وظيفة في «التعليم» إلى النيابة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مذكرة التربية والتعليم الخاصة بواقعة تزوير بيانات وظيفية، عبارة عن شهادة خبرة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لإدارة الواسطى التعليمية ومديرية التربية والتعليم والتي لم يثبت صحتها، إلى النيابة العامة.

وتبين أن صاحبة واقعة التزوير سيدة ليست موظفة بالتربية والتعليم، وذلك بحسب ما أفادت به لجنة من مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن.

تكليف الشؤون القانونية ببحث واقعة التزوير

البداية كانت بعرض وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف محمد عبد التواب، مذكرة على المحافظ بتفاصيل هذه الواقعة، وبدوره كلف المحافظ الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بسرعة بحثها وإعداد مذكرة تفصيلية بشأنها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.

إحالة واقعة التزوير إلى النيابة العامة

وأفاد مدير الشئون القانونية محمد سيد، بأن المذكرة، التي قام بإعدادها الباحث القانوني أحمد مشهور، أوصت الشئون القانونية بإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وإجراء تحقيق في ملابسات الموضوع.

واعتمد المحافظ المذكرة، ووجه بمتابعة مستجدات الموضوع بالتنسيق مع التربية والتعليم، وذلك بناء على ما ستسفر عنه نتيجة تحقيقات النيابة العامة.

وتبين أن واقعة التزوير عبارة عن وجود شهادة بيانات وظيفية «خبرة» ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لإدارة الواسطى التعليمية لسيدة غير موظفة بالتربية والتعليم.