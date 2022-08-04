محافظ بني سويف يوجه بإجراء تحقيق في التقصير ومخالفات العمل بـ3 مراكز

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بالدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، لمناقشة واستعراض تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات المحلية في قطاعات الصحة والزراعة والطب البيطري وغيرها من الخدمات والقطاعات الأخرى، وذلك ببعض المجالس القروية والوحدات الصحية والزراعية والبيطرية بمراكز: سمسطا، الواسطى وناصر.

وتبيّن من التقرير المرور على الوحدات الزراعية والصحية بقرى أبوصير الملق ومعصرة أبوصير والوحدة المحلية بمازورة، والوحدتين الصحية والبيطرية بجزيرة أبوصالح، والذي أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات وبعض أوجه التقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب والحضور وعدم تواجد بعض العاملين، فضلا عن وجود بعض الإشغالات والتأخر في صيانة بعض المعدات والسيارات بالوحدات القروية ونقص في بعض المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية، وعدم توافر فني معمل بصحة أبوصير.

محافظ بني سويف يكلف بالتحقيق في حالات الغياب وترك العمل ببعض المصالح

وكلف المحافظ مسؤولي الصحة والزراعة والطب البيطري ورؤساء المدن بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها في تقارير لجان المتابعة الميدانية، وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية والدورية لمستوى الخدمات ومدى انتظام العمل، وتكليف رؤساء المدن المعنيين بسرعة رفع الإشغالات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وتكليف الصحة بتوفير فني معامل بوحدة أبوصير الصحية، والإفادة بتقارير وافية لتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.