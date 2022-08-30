ياسمين حربي تقدم موسيقى أغنيات عبدالحليم وفوزي وشادية على آلة الهارب

تحيي العازفة الكبيرة ياسمين حربي عازفة آلة الهارب، حفلا موسيقيا، الجمعة المقبل، ثاني أيام شهر سبتمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ياسمين حربي تعزف على آلة الهارب

كشفت ياسمين لـ«الوطن»، أنها ستقدم خلال الحفلة نخبة من موسيقى الأغنيات التي تناسب آلة الهارب للعزف عليها، من بينها موسيقى لشادية ونجاة ومحمد فوزي ومحمد عبدالوهاب وعبد الحليم حافظ.

ياسمين ذاع صيتها بعد أن قدمت عشرات الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية، وشاركت بالعزف مع كبار النجوم أمثال محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر.

ياسمين حربي عزفت عشرات المرات فى الأوبرا

ياسمين حربي، خريجة معهد الكونسيرفتوار ومن مواليد عام 1979، تخصصت في دراسة الموسيقى الكلاسيكية، وآلة الهارب، وفي عام 1996، تخرجت في كلية التربية الموسيقية، بعد أن درست ألتي البيانو والعود.

وفي عام 1999، بدأت رحلتها وأسست فرقتها الموسيقية عام 2000، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية، وفي بداية عام 2004، قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة.