عازفة الهارب ياسمين حربي تحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية في سبتمبر

تقدم عازفة الهارب ياسمين حربي حفلا في الثامنة مساء الجمعة 2 سبتمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويعاد مساء الجمعة 30 سبتمبر علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية .

وأعدت ياسمين حربي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة من أروع أعمال عمالقة الفن التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب منهم عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، ومحمد فوزي، وسعد عبد الوهاب، وشادية، ونجاة وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

معلومات عن ياسمين حربي

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979، والتحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية، وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور .

وأسست «ياسمين» فرقتها الموسيقية عام 2000، وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من أعمال مميزة، شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل علي إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية، وفي بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة، وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار آلة الهارب.

حفلات ياسمين حربي

وقدمت ياسمين حربي العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية، وذاع صيتها في هذا الوقت، ما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذي تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر، بجانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء، وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا، واليونان، والعراق، ولبنان، وقبرص، والصين، وكوريا الجنوبية، وأمريكا وروسيا على تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها.