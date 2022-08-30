السيرة الذاتية للقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين اللواء عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطيه من كليه الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، إذ تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

وخلال ثمانية وعشرون عاما قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كل الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا.

متابعة تنفيذ المشروعات القومية

وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.

كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وجرائم انتحال الصفة.

دورات تدريبية وورش عمل

حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة، ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.

وعلى المستوى الدولي، شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية، ومنها البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.