مساعد هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد

التقي الوكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، مع «Tan Sri Azam Baki»، رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تجديد اتفاقية التعاون بين مصر وماليزيا خلال الفترة القادمة لمكافحة الفساد

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأيضا فى مجال تبادل المعلومات فى مجال مكافحة جرائم الفساد، وذلك بوصف أن التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الماليزية، ممتد منذ سنوات طويلة في جميع نواحي منع ومكافحة الفساد والتدريب، وسيتم تجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

كما تطرق اللقاء، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد، والمجالات المرتبطة بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد.

استقدام خبراء من فرنسا لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية

ومن ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، لقاء الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بـ «Charles Duchaine»، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

كما اتفق الجانبان على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسي لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية من خلال الأكاديمية فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.

جدير بالذكر أن هذه هى الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة أكثر من 2000 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والأكاديميين، 152 دولة يجتمعون لرفض الفساد في هذه اللحظة الفارقة للعالم، من شرم الشيخ.