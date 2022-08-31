اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «خلية السلام»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام»، التي يواجهون فيها تهمة نشر أخبار كاذبة في السلام.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تحقيقات النيابة مع المتهمين

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر أحد المتهمين المحبوسين داخل قسم شرطة السلام، على اتفاقه مع ذويه لتهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته له ليستطيع التواصل به مع ذويه، فاستولى عدد من الموجودين داخل الحجز على الهاتف منه، واتفقوا مع بعضهم على إحداث إصابات ببعضهم في أماكن متفرقة من أجسامهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استخدموا عملة معدنية كانت بحوزتهم وصوروا الفيديو الذي تم تداوله وتظهر فيه إصاباتهم، مدعين تعرضهم للتعذيب داخل القسم من قبل ضباط الشرطة وذلك على خلاف الحقيقة.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات حول الواقعة، تبين أن 4 متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، اشتركوا في عمل ذلك المخطط، وكان الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم شرطة السلام على خلاف الحقيقة، وأنهم هم من أحدثوا ذلك ببعضهم البعض بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها.

كما أن الغرض من ذلك هو إحداث الفتن وبث الشائعات ضد الدولة وأنهم يتعرضون لتعذيب داخل قسم الشرطة، وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير مقطع الفيديو.