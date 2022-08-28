التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حادث أتوبيس الهرم: عمال بين المصابين

تستمع جهات التحقيق لأقوال عدد من المصابين في حادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات، بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في إحدى الطرق بمنطقة المنصورية بالهرم والذي أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين، وكلفت جهات التحقيق سرعة التحريات حول الحادث، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس الذي تسبب في الحادث، وإحالته للتحقيق.

التحريات تكشف تفاصيل جديدة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن السيارة الملاكي التي اصطدم بها الأتوبيس كان يوجد بداخلها شخص ونجله يبلغ من العمر 3 سنوات، وأن إجمالي عدد المصابين 15 عاملا في إحدى الشركات الخاصة، من بينهم سائق الأتوبيس، الذي تم التحفظ عليه داخل المستشفى

رفع حطام الحادث

وأشارت التحريات إلى أنه تم رفع حطام الحادث إلى جانب الطريق تمهيدا لفتح الطريق مرة أخرى، بعدما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الأحد شهدت ورود بلاغ للمقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأسفر الفحص عن أن أتوبيس شركة اصطدم بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في الشارع، عقب نزوله من الطريق الدائري، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

العقوبة المنتظرة للسائق

«حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر».. بهذه الجملة شرح حمدي العربي المحامي والخبير القانوني العقوبة التي تنتظر سائق الأتوبيس الذي تسبب في الحادث حينما قال إن العقوبة تختلف من القتل الخطأ نتيجة القيادة، تحت تأثير السكر أو المخدر ، أو حسب عدد المجنى عليهم المتوفين، وفي السطور التالية نستعرض عقوبات القتل الخطأ طبقا بما ورد بأحد مواد القانون على: «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال طبى أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».