إنجازات الدولة بقطاع الزراعة في تقرير تلفزيوني لـ «8 الصبح».. فيديو

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين تقريرا تلفزيونيا عن الانجازات التي قدمتها الدولة المصرية من أجل النهوض بقطاع الزراعة بمصر.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصا وأن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، حيث أصبح الغذاء سلاحاً وباتت الدول المنتجة والمصدرة له تضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

وعدّد التقرير الإنجازات التي شهدها قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي كالتالي:

- 22.6 ألف فدان إجمالي المساحة المستصلحة في عام 2014.

- 512 ألف فدان إجمال الأراضي المستصلحة في عام 2022.

- استصلاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي الذي يستهدف زراعة مليون فدان من الأراضي.

- إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.

- 140 ألف فدان إجمالي المساحة المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان.

- تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة والتي تستهدف 3 مليون فدان.

- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة.

- التكلفة المبدئة لمشروع الدلتا الجديدة 300 مليار جنيه.

- يجري استصلاح مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.