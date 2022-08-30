وزير الزراعة الأسبق: لا بد من توفير متطلبات الذرة الصفراء وتشجيع الفلاح عليها

أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، أن مصر كانت تقوم بزراعة 2 مليون فدان ذرة شامية لا بد من تحويلها إلى ذرة صفراء لاحتياج المنتجين لها فى صناعة الدواجن، ولكن هناك مشكلة تواجه المزارع الذى يزرع أصنافاً غير معتاد عليها ويفضل الذرة البيضاء الشامية من أجل الإنتاج الحيوانى والماشية، موضحاً أنه لا بد من تشجيع المزارعين على الذرة الصفراء وتوفير جميع متطلباته ومن أهمها توفير فراطات ومجففات للكميات المناسبة للإنتاجية المطلوبة وتوفير مساحات للتجفيف وتعاون منتجى الدواجن مع التعاونيات ومديريات الزراعة لتنظيم تعاقد الزراعة التعاقدية للذرة مع الفلاحين بسعر عادل.

وأوضح أن متوسط إنتاج الفدان من الذرة الصفراء 3 أطنان مقابل استيراد 8 ملايين طن معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية، لذا لا بد من توفير 2.5 مليون فدان ذرة صفراء، وهذا فوق طاقة استيعاب الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، لوجود تنافس بين الأرز والذرة فيتم استخدام أكثر من نصف مليون فدان فى الأراضى المستصلحة للذرة الصفراء.

ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بضرورة وجود الميكنة لتطبيق الزراعة التعاقدية واكتمال حلقاتها لتشجيع المزارعين، خاصة أن مصر لديها أعلى أصناف التقاوى ذات الإنتاجية العالية من الذرة فى العالم، حيث إنتاجية الفدان تصل إلى 35 أردباً، بالإضافة لوضع خطة تسويقية شاملة للمحصول والاتفاق على سعر عادل ومعلن قبل الزراعة.