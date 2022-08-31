وفاة الإعلامي جلال عوارة وتشييع الجثمان ظهر اليوم من طنطا

توفي الإعلامي والنائب السابق جلال عوارة، المذيع بالتليفزيون المصري وعضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، عن عمر ناهز 50 عامًا إثر أزمة قلبية حسبما أعلنت أسرة الراحل.

جنازة وعزاء الإعلامي جلال عوارة

وأعلنت أسرة الإعلامي جلال عوارة وفاته اليوم، إذ قال «جمال عوارة» شقيق الراحل في تغريدة له «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى اليوم أخي وابني الإعلامي جلال جابر عوارة».

وبخصوص موعد الجنازة والعزاء قال شقيق الراحل في تغريدة أخرى: «إنا لله وإنا إليه راجعون، تُقام جنازة الإعلامي جلال جابر عوارة بعد صلاه الظهر بجامع عوارة»، ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم على أن يُقام العزاء غدا.

من هو جلال عوارة؟

الإعلامي جلال عوارة متزوج ولديه طفلين، وشغل منصب وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب السابق، كما عمل مذيعا ومقدم نشرات الأخبار في التليفزيون المصري لعدة سنوات، وقدم أيضا برامج حوارية على عدد من القنوات التلفزيونية.