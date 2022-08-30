السجيني: ملف التصالح بمخالفات البناء أولوية في دور الانعقاد الجديد لـ«النواب»

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل متابعة عدد من الملفات الهامة مع بداية دور الانعقاد الثالث فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، ويأتى فى مقدمتها جهود الدولة المبذولة لمواجهة التعديات على مياه النيل فى جميع المحافظات المصرية.

وقال السجيني في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة ستتابع الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كل التعديات القائمة.

تطوير المواقف العشوائية

وأوضح النائب أحمد السجينى أن اللجنة كانت قد ناقشت قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، والخاص بوقف استيراد المكونات للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة.

وقال: سنعمل مع بداية دور الانعقاد الثالث على متابعة المستجدات حول هذا الملف، والذي تم تطبيقه بالفعل داخل بعض المناطق السكنية، لا سيما فى ظل مطالبات اللجنة البرلمانية بضرورة تحديث منظومة مواقف السيارات وتقنين المواقف العشوائية وتطوير مشروعات النقل الجماعي.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية إرسال الحكومة للتعديلات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتقنين أوضاع المواطنين المقيمين في مبانٍ مخالفة، وكذلك تفعيل قرار رئيس الحكومة باعتبار نموذج 10 أداة مستندية لترخيص البيوت المخالفة.

وقال إن لجنة الإدارة المحلية كانت حريصة في دور الانعقاد الثاني على متابعة ملف المخططات الاستراتيجية لبعض المحافظات بهدف إزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية.

حصاد عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ويشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد أصدرت تقريرا مهما حول ما تم إنجازه في دور الانعقاد الثاني.

وبلغت ساعات العمل داخل اللجنة 342 ساعة عمل، بواقع 115 اجتماعا.