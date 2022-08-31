الخارجية: قمة المناخ فرصة للدفع باحتياجات وأولويات دول القارة الإفريقية

قال السفير حمدي اللوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن 66 يومًا تفصلنا عن إنطلاق فاعليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن القمة تمثل فرصة ثمينة لدولنا للدفع باحتياجاتها وأولياتها إلى قلب أجندة العمل المناخي العالمي، وخصوصا فيما يتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها والنفاذ للتمويل المناخي الكافي والمناسب وجميعها نقاط جوهرية.

وأشار إلى حرص الرئاسة المصرية على تكريس الالتفات للبعد الأفريقي للعمل المناخي بمختلف المناقشات وعلى رأس ذلك الأجندة الرئاسية للأيام الموضوعية، ومن هذا المنطلق يجري العمل على تطوير مبادرة حياة كريمة على المستوى الأفريقي لكي تستلهم الدول الإفريقية التجربة الرائدة في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالقرى المصرية.

وأضاف نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «البعد الأفريقي لمؤتمر المناخ كان المحور الرئيسي لكلمة وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر أول أمس خلال افتتاح الأسبوع الأفريقي للمناخ».