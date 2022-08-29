«قاسم»: لجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تناقش تغير المناخ في دورتها الرابعة

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل استضافة مصر فعاليات الدورة الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، موضحًا أن وزير التنمية المحلية أعلن تطلعه إلى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة في اليوم الثالث، بعد غد، في دورته العادية.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار قناة DMC: «رئيس الوزراء سيشهد مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لقمة المدن الأفريقية 2025، أما على مدار اليوم في أعمال المؤتمر، ستُناقش وجهات نظر الدول الأفريقية فيما يتعلق بموضوعات اللامركزية والحكومات المحلية والخدمة العامة والإدارة والمستوطنات البشرية والتنمية المحلية من خلال 3 لجان تعرض توصياتها وتقريرها في الجلسة بعد غد».

حياة كريمة نموذج للتحول الريفي الأفريقي

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية: «فيما يتعلق بالجلسة التفاعلية في الاجتماع الوزاري بعد غد 31 سبتمبر، فإنها ستشمل 3 موضوعات رئيسية، هي المنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي في إطار استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 27 خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ والأمن الغذائي وسلاسل القيمة بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج للتحول الريفي الأفريقي، والذي لاقى ترحيبا كبيرا من الوفود الأفريقية المشتركة في القمة الكينية».

وضع رؤية أفريقية لمواجهة التحديات

وأشار، إلى أن الجلسة ستهدف إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة الأفريقية وعلى وجه الخصوص مبادرة حياة كريمة، وهو ما يمكنه من فتح مجال للشركات والمؤسسات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقية.