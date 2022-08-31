رئيس الوزراء: مصر تسعى لوضع خبراتها لخدمة قارة أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن استضافة مصر لاجتماع الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، يعكس التزامها بكل ما يحقق رفعة قارتنا في إطار تحقيق أجندة 2063، وكذلك في إطار سعي مصر بوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضارية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة دولنا وحكوماتنا الأفريقية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية والنمو الحضاري وإتاحة الفرص لحياة كريمة، تعد الأساس لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء.

تنمية المجتمعات المحلية الأساس للحفاظ على المكتسبات الأفريقية

وأكد «مدبولي» خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية، هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات الأفريقية، كما أنه مطب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات التي نواجهها، ومصر حرصت على استضافة المؤتمرات والمنتديات، ونعتز بالمشاركة في منظمة المدن والحكومات الأفريقية واستضافة مقرها بالقاهرة.