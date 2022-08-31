مدبولي: 200 شركة تعرض منتجاتها في معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات حتى 50٪

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بافتتاح معرض «أهلا مدارس» للعام الثاني على التوالي.

وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش افتتاحه فعاليات المعرض منذ قليل، إنَّ هناك 200 شركة تعرض المنتجات بأسعار مخفضة لأبناء المصريين من منتجات مكتبية، وملابس، وأحذية، ومنتجات غذائية.

نشجع كدولة زيادة نسبة التصنيع المحلي للمنتجات

وتابع رئيس الوزراء: «نشجع كدولة زيادة نسبة التصنيع المحلي للمنتجات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي»، مشيرًا إلى أنَّه كانت له ملاحظات على جودة منتجات محلية خلال العام الماضي، لكن هذا العام هناك طفرة في جودة المنتجات.

وتابع مدبولي: «هذا دليل على أنه كلما نعتمد على أنفسنا سيضاهي إنتاجنا المنتجات العالمية»، مشيرًا إلى أنَّ عدد من العارضين يصدرون لدول خارجية بالفعل، بما يؤكّد قدرة الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي واختراق الأسواق العالمية».

نسبة التخفيضات في المعرض من 30 إلى 50٪

وأوضح مدبولي أنَّ نسبة التخفيضات في المعرض من 30 إلى 50٪، وهناك بعض المنتجات المستوردة، مشددًا على قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مبينًا أنَّ الدولة لا تفرض قيود على أحد، ولكن الاستمرار للمنتج الأعلى جودة وسعره مناسب للأسرة المصرية، مشيرًات إلى توقفه أمام جناح ذوي الهمم، واصفًا منتجاتهم بالرائعة.