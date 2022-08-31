مدبولي: مصر لديها استراتيجية شاملة لتنمية العمران.. وحياة كريمة مشروع القرن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ تطوير قطاعات البنية الأساسية، خصوصًا شبكات الطرق والنقل بمصر جزء من البرنامج القاري بتطوير البنية التحتية لما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة «كيب تاون» ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، وهو ما يعد حجر الزاوية الأبرز في تحقيق التكامل، ويعتبر ركيزة أساسية بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

التجربة التنموية المصرية

وأضاف مدبولي، خلال حديثه افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطور الحضاري، إذ لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق الخدمات الاجتماعية بل تخطتها لصناعة نهضة تنموية عمرانية ارتكزت على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر استجابة لعناصر الاستجابة والمرونة».

مصر لديها استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية

وشرح مدبولي، أن مصر لديها استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والمستدام وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات الزمانية والمكانية فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء الغير مخطط والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للطرق والمباني المصرية بما يلبي طموحات المصريين للارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.

وأشار إلى أنَّ الدولة أطلقت الدولة المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير 4584 قرية في 22 محافظة لتحسين جودة حياة نحو 60% من سكان مصر وهو ما سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة القطاع الأكبر من حياة المصريين، وهو ما دعانا إلى اعتبار هذا المشروع الطموح هو مشروع القرن بمصر.