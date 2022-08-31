من هو الإعلامي جلال عوارة؟.. نائب سابق من أسرة عريقة بالغربية

يعد الإعلامي الراحل جلال عوارة الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 50 عامًا من أسرة عريقة في محافظة الغربية، فضلًا عن كونه نائب سابق تولى منصب وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب، ويستعرض التقرير التالي الإجابة على سؤال: من هو الإعلامي جلال عوارة.

الإعلامي جلال عوارة

وقبل الإجابة على سؤال من هو الإعلامي جلال عوارة فقد شيعت جنازة الراحل بعد أداء صلاة الظهر اليوم وفقًا لما ذكره شقيقه جمال عوارة عبر صفحته بموقع فيس بوك، كما نشر عدد من المعزين موعد تلقي العزاء غدا الخميس الموافق 1 سبتمبر في دار المناسبات بطنطا شارع البحر بجوار المحافظة.

من هو جلال عوارة؟

وبالعودة للإجابة على سؤال من هو الإعلامي جلال عوارة فهو مذيع بالتليفزيون المصري لعدة سنوات اشتهر بتقديم برنامج 24 ساعة بعد منتصف الليل، كما قدم برامج حوارية على عدة قنوات تليفزيونية، وهو متزوج ولديه طفلين، وشغل منصب وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب السابق.

والإعلامي جلال عوارة من عائلة عريقة بمحافظة العربية ينتمي إليها عمه الدكتور إبراهيم عوارة أقدم عضو مجلس شعب بمدينة طنطا الذي توفي عام 2019 عن عمر ناهز 80 عامًا، الذي كان عضوًا لعدة دورات في مجلس الشعب عن طنطا.