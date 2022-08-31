«الوفد» يثني على توجيه السيسي بصرف دعم استثنائي 300 جنيه: حماية للفئات الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يثمن وبشدة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما طرحته القوى السياسية بشأن صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الرئيس السيسي يحرص بشدة على توفير حماية اجتماعية للمواطنين

وقال «يمامة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حزب الوفد يقدر قرار الرئيس السيسي وحرصه بشدة على توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، من خلال تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، عبر منافذ وزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن أنه جار التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية.

حصر الفئات الأكثر احتياجا

من جانبه، أشار الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن الحزمة الاجتماعية الإضافية تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها، وبالتالي يجب مراجعة قواعد البيانات الخاصة بمستحقي الدعم وحصر الفئات الأكثر احتياجا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار المتحدث باسم الوفد، إلى أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، بالإضافة إلى 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري.