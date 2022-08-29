نائب «الوفد» يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية: تدعم محدودي الدخل

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ إعلان مجلس الوزراء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بدءا من سبتمبر المقبل، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمالا لدائرة دعم المواطن البسيط، لمواجهة التحديات العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية جراء التصدي للتداعيات السلبية التي أتت بها الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات دول العالم، الأمر الذي يجعل تنفيذ تلك الحزمة منقذ للعديد من الأسر البسيطة.

«الشرقاوي» يثمن زيادة بطاقة التموين

وثمن «الشرقاوي»، في بيان له، قرار تطبيق زيادة إضافية بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين، وكذلك بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، بما يستهدف تحقيق استفادة لقرابة 5 ملايين أسرة سيحصلون على دعم نقدي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تصب نحو دعم المواطن محدود الدخل، والوقوف بجانبه في تلك المحنة، وكسب ثقته، تجاه دعم القيادة السياسية له، والعمل على تقليل تبعات التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية.

«الشرقاوي»: القيادة السياسية تضع المواطن صوب أعينها

وأكّد أنَّ هذه القرارات تلقي على الدولة المصرية أعباء مالية جديدة لتنفيذها على أرض الواقع، ولكن رغم ذلك ما زالت القيادة السياسية تضع المواطن صوب أعينها، مراعاة لظروفه وعدم قدرته على مواجهة موجات زيادة الأسعار المتتالية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ نجاح الحكومة في توفير احتياطي السلع الاستراتيجية ومخزون قمح يكفى 7 أشهر، يحقق مفهوم الأمن الغذائي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، في ظل ما تشهده روسيا وأوكرانيا من توترات أثرت على عملية الاستيراد بينهما وبين مصر.