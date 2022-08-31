السيسي يوجه بتخصيص 600 مليون جنيه لإنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، وذلك في إطار أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، إذ استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركين في الحوار الوطني.

الحوار الوطني

ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكل أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

برامج التوعية الإعلامية

كما وجه الرئيس بزيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

وكلف رئيس الجمهورية بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية، من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

يأتي ذلك في إطار عدد من الحزم المقدمة للمواطنين ويستفيد منها ربع الشعب المصري تدخل حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، من بينها تقديم دعم على بطاقة التموين ودعم لطلاب الجامعات الأهلية والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».