السيسي يوجه بدعم إضافي لـ إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

حزم تحفيزية لأطباء المناطق النائية

وأضاف المتحدث، أن الرئيس وجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية، من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

دعم مصروفات الدراسة لطلاب الجامعات الأهلية

كما وجه الرئيس بدعم مصروفات الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصروفات، مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.