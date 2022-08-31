تعيين «الصياد» و«عبدالعزيز» مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 3024 لسنة 2022 بتعيين كل من الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد الصياد مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.

مناصب شغلها "عبد العزيز"

شغل الدكتور محمد عبد العزيز منصب مساعد وزير التعاون الدولي وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك أمينًا عاما لمؤسسة البورصة للتنمية المستدامة إلى جانب عمله كمستشار للعلاقات المؤسسية بالبورصة المصرية.

مناصب شغلها "الصياد"

ويعد محمد الصياد أحد أهم قيادات القطاع المالي غير المصرفي، إذ شغل عدة مناصب من بينها مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد أول لرئيس البورصة المصرية إلى جانب عمله كرئيس لقطاع القيد بالبورصة المصرية.

فرق العمل الجديدة داخل هيئة الرقابة المالية

تأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية بناء فرق العمل الجديدة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عقب إصدار السيد رئيس الجمهورية قرار بتكليف الدكتور محمد فريد للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تلاه من تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كل من الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ نوابًا لرئيس الهيئة، وكذلك تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وفي سياق ذي صلة كان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتعيين رامي الدكاني رئيسا لمجلس ادارة البورصة المصرية وهبه الصيرفي نائب لرئيس البورصة.