وظائف جديدة في الهيئة العامة للرقابة المالية.. شروط ومؤهلات مطلوبة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حاجتها لشغل وظيفة مصمم جرافيك ومطبوعات للعمل بالهيئة، وذلك عن طريق الندب من الجهات والهيئات الحكومية، أو التعاقد، طبقاً لعدد من الشروط والمسؤوليات والمهام للحصول على الوظيفة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت.

وظائف الهيئة العامة للرقابة المالية

ووفقا لشروط الوظيفة، فإن هناك مجموعة من الواجبات والمسؤوليات يجب توافرها في المتقدم، كالتالي:

- القدرة على عمل تصميمات احترافية باستخدام برامج Adobe Photoshop Adobe In Design ، Adobe Premiere ، Adobe illustrator.

- القدرة على انشاء تصميمات (Info Graph) تترجم وتعكس اهداف استراتيجية الهيئة والخدمات والموضوعات المنوطة بالرقابة عليها.

- تصميم وإنشاء فيديوهات سواء بتقنية الرسوم المتحركة أو المونتاج لمقاطع فيديو مختلفة.

- المشاركة فى إعداد كافة التصميمات الخاصة بالهيئة التي تشمل (شرائح العرض – التقارير – المنشورات – الكتيبات).

- الإلمام بأحدث تقنيات والبرامج الخاصة بتصميم الجرافيك.

- دعم مهام مسؤول وسائل تواصل الاجتماعي.

شروط وظيفة مصمم جرافيك ومطبوعات

1- الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة للعمل عن طريق الندب، هي:

- أن يكون شاغلا وظيفة تخصصية فى مجال تصميم المطبوعات بأحدي الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس فنون تطبيقية، أو فنون جميلة، أو ما يعادلها في مجال ذي صلة.

- أن يكون المنتدب حاصلا على تقرير كفاية لا يقل عن جيد جداً من واقع آـخر تفتيش فني مع تقديم بيان حالة وظيفية معتمد.

- خبرة في مجال تصميم المطبوعات وتصميم الفيديو بحد أقصى 5 سنوات.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة في تاريخ التقديم.

- إجادة تامة لبرامج Photoshop، In Design ، illustrator، Aftereffect premiere and audition.

- لديه محفظة اعمال تضم الاعمال السابقة (Portfolio).

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

2- الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة عن طريق التعاقد:

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس فنون تطبيقية، أو فنون جميلة، أو ما يعادلها في مجال ذي صلة.

- خبرة في مجال تصميم المطبوعات وتصميم الفيديو بحد أقصى 3 سنوات.

- إجادة تامة لبرامج Photoshop، In Design ، illustrator، Aftereffect ، premiere and audition.

- لديه محفظة اعمال تضم الاعمال السابقة (Portfolio).

- يجيد اللغة الإنجليزية اجادة تامة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

إجراءات التقدم للوظيفة

وحددت الهيئة إجراءات التقدم للوظيفة في الآتي:

- الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات خلال 14 يوما من تاريخ الإعلان، ولن تلتفت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الطلبات التي ترد بعد انقضاء المهلة المذكورة.

- تقوم لجنة مختصة بمراجعة الطلبات المقدمة لتحديد ملائمة مهارات وخبرات المتقدمين، ومدى مطابقة المتقدمين للشروط المطلوبة.

- يتم دعوة المتأهلين للمقابلات الشخصية وإجراء الاختبارات اللازمة واختيار أفضل المتقدمين للتعاقد وتحديد تاريخ بداية العمل.

- يتم التقدم خلال مدة الإعلان عن طريق استخدام الرابط ادناه الخاص بالوظيفة المطلوب التقدم إليها.