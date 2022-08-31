مصطفى حجاج يطرح أغنية «غربلت البر كله»

أعلن الفنان مصطفي حجاج عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الدارمية الجديدة «غربلت البر كلة».

ونشر «حجاج» الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «جديد، دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية غربلت البر كله على جميع المنصات من كلمات: ناصر جلال وألحان: مصطفى حجاج».

وتقول كلمات الأغنية: «غربلت البر كله ملقتش ولا صاحب ألضم معاه شكوتي، وأمشي معاه وأتعاجب تعبت من وحدتي».

أغنية حب مين

وطرح الفنان مصطفى حجاج مؤخرًا أغنية حب مين والتي تصدرت «التريند» أول أيام طرحها، كما أطلق حجاج تحدي رقصة «حب مين» والذي تفاعل معه جمهور «التيك توك».

أغنية حب مين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وإنتاج NJ music.