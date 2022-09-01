إكسترا نيوز: تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس قبل قليل، في تعويم ناقلة بترول تعرضت للشحوط في مدخل القناة الجنوبي بمدينة السويس، بعد 20 دقيقة فقط من تعرضها للجنوح، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

وتلقت محطات الارشاد في المنطقة الجنوبية إشارة بتعرض ناقلة البترول AFFINITY V، التي تحمل علم سنغافورة، للجنوح في المنطقة الجنوبية قرب نفق الشهيد أحمد حمدي.

انتقال قاطرات قناة السويس

ودفعت هيئة قناة السويس بـ5 قاطرات عملاقة وصلت خلال دقائق إلى مكان الجنوح، ونجحت في إعادة تحريك السفينة إلى المجري الملاحي مرة أخرى وسحبها.

ونقلت "إكسترا نيوز" عن مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس، أنه جرى الدفع بالقاطرات سيفستر سويس 1 وسيفستر سويس2 وسيفستر سويس 3 والقاطرة عزت عادل والقاطرة مصر الجديدة، إلى مكان الجنوح.

وأكدت المصادر أن القاطرات أعادت السفينة إلى المجرى، وجرى إعادة الملاحة خلال دقائق بسيطة.

وبحسب المصادر، فإن السفينة يبلغ طولها 252 مترا، بغاطس 11 قدما، قادمة من البرتغال، في طريقها إلى ميناء نوينبع السعودي.