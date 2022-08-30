تفاصيل قرض التعليم من بنك قناة السويس.. بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لسداد مصاريف المدارس، وتقدم البنوك مجموعة من التمويلات المختلفة بشأن المصاريف الدراسية والتعليم، من بينها بنك قناة السويس الذي يقدم قرض التعليم لعملائه.

وترصد «الوطن» تفاصيل ومميزات قرض التعليم من بنك قناة السويس، لجميع المراحل التعليمية بأسعار فائدة تنافسية، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

تفاصيل قرض التعليم من بنك قناة السويس:

- سعر العائد على القرض: 20%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمان: تحويل المرتب.

- قيمة التمويل: تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه.

- مدة التمويل: تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات.

- تأمين على الحياة مجانا طوال فترة التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- مفردات مرتب.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- عرض سعر مصاريف الدراسة من الجهة التعليمية.

قرار المركزي المصري

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت يوم 18 أغسطس الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والآخر 10.25%، على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 2022، 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.