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رئيس قناة السويس يعلن نجاح تعويم ناقلة وقود جنحت بالمجرى الملاحي

كتب:

أحمد حامد دياب
01:20 ص | الخميس 01 سبتمبر 2022
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة، في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود affinity، حمولة 64 ألف طن، التي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة، بسبب عطل فني بدفتها، تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها.

وفور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وجرى التنسيق مع مكتب تحركات بور توفيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ إذ جرى الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة؛ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. 

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بقلم أحمد حامد دياب