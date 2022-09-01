تخريج الدفعة الـ54 من الملحقين الدبلوماسيين بعد تدريبهم في الكلية الحربية

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة رقم (54) للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية، بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات.

بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدني حصل عليه الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين كلمة، قدّم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما واكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية، التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية.

وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة الدورة، وتمّ توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع، كما تم عرض فيلم تسجيلي تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية والتي تمت وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

ووجّه السفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للخريجين والحضور، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانيات كافة، لتطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة في المجالات العسكرية والمدنية كافة.

حضر الاحتفالية: السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والوزير المفوض عصام عاشور، مدير إدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية وأساتذة الجامعات.