رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد تطورات «حياة كريمة» بالمنوفية والشرقية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير بقرية «شما» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقرية «جزيرة سعود» التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للوقوف على ما تمّ إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتمّ، وتذليل كل العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

تضمنت الجولات عرضًا تفصيليًا للمشروعات التي تمّ الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التي تم الانتهاء منها، وكذا تفقد المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على أخر التطورات التي تتم بها.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كل إمكاناتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصري.

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسؤولين بالمحافظتين.